Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Malatya Havalimanı’nın 2024 yılı Ekim ayına ait uçuş istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Ekim ayında Malatya Havalimanı’nda önemli bir yolcu ve uçuş trafiği yaşandı.

Ekim ayında, Malatya Havalimanı’na toplamda 63 bin 14 yolcu hizmet verildi. İç hat uçuşlarıyla 61 bin 831 yolcu, dış hat uçuşlarıyla ise 1 bin 183 yolcu seyahat etti. Böylece, havalimanı bu dönemde iç ve dış hat uçuşlarının birleşimiyle önemli bir yolcu trafiğine ev sahipliği yaptı.

Ekim ayında Malatya Havalimanı’nda toplam 433 uçuş gerçekleşti. İç hat uçuşları 421, dış hat uçuşları ise 12 olarak kaydedildi. Malatya Havalimanı’nda Ekim ayında gerçekleşen yük trafiği, kargo, posta ve bagaj dahil olmak üzere toplam 500 ton olarak açıklandı.

2024 yılı Ocak-Ekim döneminde ise Malatya Havalimanı’nda toplam yolcu trafiği 680 bin 664’e ulaşırken, uçak trafiği 4 bin 485, yük trafiği ise 5 bin 696 ton olarak gerçekleşti.