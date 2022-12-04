Türkiye’de 1930’lu yılların başında üretimine başlanan ve çarıktan ayakkabıya geçişte kiminin "cizlavit", kiminin ise "Ankara lastiği” olarak adlandırdığı kara lastiğe Malatyalıların ilgisi hâlâ devam ediyor.

Türkiye’de 1930’lu yılların başında üretimine başlanan ve çarıktan ayakkabıya geçişte kiminin "cizlavit", kiminin ise "Ankara lastiği” olarak adlandırdığı kara lastiğe Malatyalıların ilgisi hâlâ devam ediyor.

Özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşların ilgi gösterdiği lastik ayakkabıyı evinde, iş yerinde aksesuar olarak değerlendirmek isteyenlerin yanı sıra anı olsun düşüncesiyle satın alan yerli ve yabancı turist sayıda her geçen gün artıyor. Üzerine çok sayıda şiirin de yazıldığı “kara lastik” özellikle çocukluk dönemini kırsal bölgelerde geçirmiş her vatandaşın evinde bulunurken, bugün de varlığını sürdürüyor.

“Üç kuşaktır kara lastik satışı yapıyoruz”

Malatya’da üç kuşaktır kara lastik satışı yaptıklarını belirten ayakkabı işletmecisi Mehmet Uğur Polat, “Üç kuşaktır sektördeyiz. En önemli ürünümüz Ankara lastiğidir. Üç kuşaktır Ankara lastiği satışı yapıyoruz. Maddi getirisi yok ama dedemden beri sattığımız için manevi değeri var benim için. Bu anlamda ben de mesleği devam ettiriyorum“ dedi.

“Yerli yabancı turistlerin ilgisi çok fazla”

Türkiye’nin dört bir yanına “Ankara lastiği” satışı yaptıklarını kaydeden Polat, “Malatya’da çok talep edilen bir ürün. Hem fiyatı hem de dayanıklı olması nedeniyle özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Fiyatlarımız 50 TL. Fotoğraf çektirmek, anı olsun, evinde aksesuar olarak değerlendirmek düşüncesiyle alanlar da var. 76 numara ayakkabımız da var işyerimizin sembolü, turistler çok büyük ilgi gösteriyor“ ifadelerini kullandı.

“Kullanışlı olması nedeniyle tercih ediyoruz”

Yıllardır “kara lastik” kullandığını belirten müşterilerden Hanifi Taştan, ”Ankara lastiği ile köyde daha rahat dolaştığım için tercih ediyorum. Diğer ayakkabılar köylerde uygun olmuyor. Kara lastiğe alışanlar bunları kullanıyor. Fiyatları da uygun” diye konuştu.