Malatyalı milli yüzücüler Burcu Naz Narin ve Tuna Erdoğan, Dünya Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonasında gümüş madalya aldılar.

Malatyalı milli yüzücüler Burcu Naz Narin ve Tuna Erdoğan, Dünya Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonasında gümüş madalya aldılar.

13 Eylül’de başlayıp 19 Eylül’de sona erecek olan Madagaskar’ın kuzeydoğusunda yer alan Seyşeller de düzenlenen Dünya Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonasında gümüş madalya alarak Dünya ikincisi olan Malatyalı iki milli yüzücü Burcu Naz Narin ve Tuna Erdoğan sevinçli dönüyor.

Milli yüzücüler Burcu Naz Narin ve Tuna Erdoğan’ın, Dünya Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonasında gümüş madalya almaları nedeniyle Malatya’ya döndüklerinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından da ayrıca ödüllendirilecekleri kaydedildi.