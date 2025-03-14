Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları turnuvaları çerçevesinde, görme engelli bireylerin spora katılımını artırmak ve goalball sporunu tanıtmak amacıyla Türkiye Şampiyonası düzenlenecek.

Malatya Battalgazi Görme Engelliler Ortaokulu, 7-14 Nisan 2025 tarihlerinde Alanya’da yapılacak Goalball Turnuvası’na katılacak.

Görme engelli öğrencilerin sportif becerilerini sergileyerek toplumsal farkındalık oluşturmasına imkan tanıyacak olan turnuva, büyük bir öneme sahip. Battalgazi Görme Engelliler Ortaokulu, öğrencilere goalball, zilli futbol topu, masa tenisi, satranç ve mangala gibi çeşitli spor ve zeka oyunlarıyla zenginleştirilmiş bir eğitim programı sunuyor.

Goalball, görme engelli bireylerin oynadığı, özel göz maskeleri ve top ile yapılan bir takım sporudur. Oyuncular, işitme ve dokunma duyularını kullanarak topu rakip kaleye göndermeye çalışır. Türkiye, bu alanda uluslararası başarılar elde etmiş, Goalball Kadın Milli Takımı ise üst üste üç kez Paralimpik Şampiyonu olmuştur.

Okul yönetimi ve öğrenciler, turnuvada başarılı bir performans sergilemek için yoğun hazırlıklarını sürdürüyor. Öğrenciler, Alanya’daki turnuvaya Malatyalıların desteğini beklediklerini belirtti.