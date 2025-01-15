Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ’Girişimcilik ve Fütüvvet’ temalı afiş yarışmasında, Malatya Şehit Gökhan Ertan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Serdar Yüksel, Türkiye üçüncülüğünü kazandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "Girişimcilik ve Fütüvvet" temalı afiş yarışmasında Malatya Şehit Gökhan Ertan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Serdar Yüksel Malatya’da birinci Türkiye genelinde ise üçüncü oldu.

Ödül töreni, Millî Eğitim Bakan Yardımcıları Ömer Faruk Yelkenci ve Nazif Yılmaz’ın katılımıyla Millî Eğitim Bakanlığı Başöğretmen Toplantı Salonu’nda düzenlendi. Törene, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz de katıldı. Bakan Yardımcısı Yelkenci, yarışmaya katılan tüm öğrencilere teşekkür ederken, Ahilik teşkilatının Türk devlet geleneğindeki önemine vurgu yaptı. Ahiliğin, Selçuklu ve Osmanlı Devleti’nin kuruluş kodlarını belirleyen bir teşkilat olduğunu belirtti.

Bakan Yardımcısı Yılmaz ise Ahilik ve fütüvvet kavramlarının geçmişten günümüze yol gösterici bir rehber sunduğunu ifade etti. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz’de böyle etkinliklerin gençlerin girişimcilik bilincini artırarak, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağladığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından 700’ün üzerinde başvuru arasından dereceye giren eserler ödüllendirildi. Serdar Yüksel, Türkiye üçüncüsü olarak Malatya’yı gururlandırırken, Bakan Yardımcıları ve diğer yetkililer, sergiyi gezerek Yüksel’i ve danışman öğretmeni Alev Aydeniz’i tebrik etti.