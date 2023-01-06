Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hakem ve Gözlemci klasmanları açıklandı. Malatya’dan Süper Lig Yardımcı Hakem Listesi’nde Ata Yıldırım yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hakem ve Gözlemci klasmanları açıklandı. Malatya’dan Süper Lig Yardımcı Hakem Listesi’nde Ata Yıldırım yer aldı.

Bir üst klasmana çıkma başarısı gösteren ve 2023-2024 futbol sezonunda Malatya’dan listeye giren hakem ve gözlemciler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Malatya’dan listeye dahil olan hakem ve gözlemciler şu şekilde:

Süper Lig Yardımcı Hakem - Ata Yıldırım

B Klasman Hakem – Batuhan Gültek

B klasman Yardımcı Hakem - Harun Reşit Güngör

C klasman Hakem - Furkan Bakan, Deniz Sercan Akgül

C klasman Yardımcı Hakem – İlker Ayten

Kadın Bölgesel Yardımcı Hakem- Ezgi Şahin, Semra Karaşin

Bölgesel Hakem- Osman Yener, Kemal Dizdar, Enes Ahi, Berkan Göktürk Beltekin

B klasman Gözlemci - Kaan Akın Öz, Öner Fırat

C klasman Gözlemci – Alkan Algül, Mutlu Dalbudak

Bölgesel Gözlemci – Okan Sarı, Ersan Özkul