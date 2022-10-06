Malatyalı dünya şampiyonu kuaför Şener Eroğlu, Antalya’da düzenlenen EUROCUP saç festivali organizasyonunda jüri üyesi oldu.

Malatyalı dünya şampiyonu kuaför Şener Eroğlu, Antalya’da düzenlenen EUROCUP saç festivali organizasyonunda jüri üyesi oldu.

3-6 Ekim Antalya’da Türkiye Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonları İşletmecileri Federasyonu ve EUROCUP Türkiye Progress (GFB) birlikte düzenlediği uluslararası saç festivali yarışmasında Malatyalı Kuaför Şener Eroğlu, yarışmaya jüri olarak davet edildi. Antalya’da yapılan ve dünyada birçok ülkeden katılan toplam 180 kuaförün yarıştığı yarışmada Eroğlu, jüri üyesi olarak görev yaptı.

Eroğlu, jüri üyesi olarak katıldığı yarışmada emeği geçenlere teşekkür etti.