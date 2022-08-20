Gaziantep’te meydana gelen kazada hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver ile ilgili mesaj yayımlayan Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti baş sağlığı dileklerini iletti.

Gaziantep’te meydana gelen kazada hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver ile ilgili mesaj yayımlayan Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti baş sağlığı dileklerini iletti.

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Gaziantep’te meydana gelen kazada İHA’da çalışan 2 gazeteci arkadaşımızın vefat haberi bizleri derinden üzdü. Gazeteci meslektaşlarımıza ve kazada diğer vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun inşallah” ifadelerine yer verildi.