Malatya Tarım Platformu ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) hayvan varlığı verimliliğinin arttırılması için ortak çalışma yapılabileceğini belirtti.

Malatya Tarım Platformu ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) hayvan varlığı verimliliğinin arttırılması için ortak çalışma yapılabileceğini belirtti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret eden Birlik Başkanı İhsan Akın, ziyarette Malatya kayısısı, tarım, hayvancılık ile ilgili bilgiler vererek, ortak yapılabilecek proje ile çalışmalar konusunda görüş alış verişinde bulundu. Ziyaret ile ilgili açıklama yapan Akın, "Yaptığımız görüşmede Malatya tarım ve hayvancılığı konusunda kurumumuzun çalışmaları ile ilgili birçok konuyu istişare ederek bilgiler sunduk. Ziyaretin sonunda Malatya kayısımızı ve küçükbaş hayvan kıl ve yününden yapılma namazlığımızı hediye ettik. Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar ise bizlere kendi yazmış olduğu hayatını anlatan ‘Bir uç beyi ‘ kitabını imzalayarak hediye etti. Görüşmeler esnasında kendilerinin de kısa bir süre önce Malatya’yı ve Malatya’nın birçok kurum ve kuruluşunu ziyaret ettiğini olumlu mesajlar aldığını dile getirdi. Malatya’yı sevdiğini ifade ederek Malatyalılara selamlarını iletti” ifadelerini kullandı.

KKTC Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veteriner Hekim Mustafa Naimoğulları ile birlik binasında bir araya geldiklerini de anlatan Akın, “Tarım ve hayvancılık konularında istişarelerde bulunduk. Görüşmeler yaptık. Et ve et ürünleri konusunda, süt ve süt ürünleri konusunda tarımsal ve hayvansal anlamda verilen desteklemeler ve birçok konuda bilgi alışverişinde bulunduk. KKTC’nde hayvan varlığı verimliliği ile ilgili görüşmeler yaptık. Verilen eğitimler yaptığımız ve yapılan çalışmalar konusunda bilgi alışverişinde bulunduk. Türkiye’deki yapılan programlar ve Kıbrıs’taki yapılan ve yapılacak olan programlar ile ilgili karşılıklı davetler sunduk. Önümüzdeki süreçlerde ortak çalışma planları yapılması konusunda görüş alışverişinde bulunarak Malatya’mıza davet ettik. Birlik başkanı veteriner hekim Mustafa Naimoğullarına Malatya kayısımızı hediye ettik. Birlik başkanı ise bize çalışmaları ile ilgili hazırlamış olduğu yayınları hediye etti” diye konuştu.