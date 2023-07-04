Aralarında Malatya’nın da yer aldığı 4 ilin kadın kooperatifi başkanı, İspanya’ya düzenlenen proje gezisinde Avrupalı kadın girişimcilerle tecrübe paylaşımında bulundu. Geziye Malatya’dan Toprak Ana Kadın Kooperatifi Başkanı Ayşe Uzun Kayış katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürütülen "Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında İspanya’ya proje gezisi düzenlendi. Geziye Türkiye’nin 4 ilinden 4 kadın kooperatifi başkanı katıldı.

Malatya Toprak Ana Kadın Kooperatifi Başkanı Ayşe Uzun Kayış, Çorum Sungurlu Kadın Kooperatifi Başkanı Havva Özata, Erzurum Plandöken Kadın Girişimciler Kooperatifi Başkanı Işılay Çakır ve Afyonkarahisar Çobanlar Kadın Kültür Evi Kooperatif Başkanı Nermin Denk, 22-26 Mayıs 2023 tarihlerinde İspanya’ya gittiler.

İspanya’nın Sevilla ve Madrid kentlerinde 7 gün süren proje gezisinde oradaki kadın girişimcilerle bir araya gelen başkanlar, üretim ve pazarlama konularında tecrübe paylaşımında bulundular.

Proje gezisinin oldukça verimli geçtiğini belirten Malatya Toprak Ana Kadın Kooperatifi Başkanı Ayşe Uzun Kayış, edinilen tecrübenin Malatya’da pratiğe dönüşeceğini belirtti.

Depremzede kadınlar üreterek depremi unutuyor

Bu arada Malatya Toprak Ana Kadın Kooperatifi, Rönesans Konteyner Kentte iş atölyesi açtı. Depremzede kadınların çadırda ürettikleri gelin çiçeği, süs eşyası, nakış, pike, el örgüsü, takı, toka gibi ürünler sosyal medya aracılığı ile satışa sunuluyor. Bu sayede depremin bıraktığı travmadan uzaklaşılırken az da olsa gelir sağlanıyor.

Üretim yapan kadınların oldukça memnun olduğunu ifade eden Ayşe Uzun Kayış, “Şuanda 42 kursiyerimiz, 2 de usta öğreticimiz bulunuyor. Kooperatifçilik tecrübemiz var ama konteyner kentte yeniyiz. Kooperatifimize sunulacak desteklerle yeni makinalar alarak hem üretim potansiyelimizi hem de kursiyer sayımızı arttırmak istiyoruz. Her türlü desteği bekliyoruz” diye konuştu.