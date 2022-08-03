Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ankara ziyaretleri kapsamında havacılık ve savunma sektöründe ülkemizin önemli teknoloji firmalarından biri olarak kabul edilen HAVELSAN’ı ziyaret etti.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ankara ziyaretleri kapsamında HAVELSAN’ı ziyaret ederek Genel Müdür Dr. Mehmet Akif Acar ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Bilişim, simülasyon, savunma, ülke güvenliği ve siber güvenlik alanındaülkemizin önemli teknoloji firmalardan biri olan HAVELSAN ziyaretinde Başkan Gürkan, Genel Müdür Dr. Mehmet Akif Acar ile Malatya Büyükşehir Belediyesinin veri güvenlik sistemlerini daha sağlıklı hale getirmek adına, HAVELSAN tarafından üretilen güvenlik yazılımlarının devreye alınması konusunda istişarelerde bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, HAVELSAN tarafından üretilen ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından devreye alınması planlanan HAVELSAN Kalkan, HAVELSAN Bariyer, SIEM,HAVELSAN Diyalog, yazılımlarıyla ilgili Genel Müdür Dr. Mehmet Akif Acar’dan bilgiler aldı.

Başkan Gürkan ayrıca HAVELSAN ziyaretinde Türk Hava Yolları’nın eğitim uçuşları için HAVELSAN tarafından üretilen Airbus A 320 uçak similatörünü de kullandı. Başkan Gürkan Airbus A 320 uçak similatörü kullanımı hakkında ve pilotların eğitim süreçlerinin aşamalarıyla ilgili yetkililerden bilgiler aldı.