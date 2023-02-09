Kahramanmaraş merkezli depremlerin 4. gününde bölgeden güzel haberler gelmeye devam ediyor. Malatya’da yıkılan 6 katlı Afan Apartmanı’nın enkazından 80. saatte Nazime Şahinoğlu sağ olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 4. gününde bölgeden güzel haberler gelmeye devam ediyor. Malatya’da yıkılan 6 katlı Afan Apartmanı’nın enkazından 80. saatte Nazime Şahinoğlu sağ olarak kurtarıldı.

Ekipler, Zaviye Mahallesi’ndeki Afan Apartmanı enkazında çalışmalarını yoğunlaştırmıştı. 6 katlı binanın enkazından ses gelmesi üzerine Adıyaman ve İstanbul’dan gelen ve Malatya’daki ekipler bu bölgeye yoğunlaştı. Özel harekat ekiplerinin de katılımıyla gönüllüler, Nazime Şahinoğlu’nu 80. saatte enkazdan sağ olarak çıkardı. İlk müdahalesi hazır bekletilen UMKE ekiplerince yapılan Şahinoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aynı binada bulunan 17 yaşındaki Büşra İnal’ın kurtarılması için çalışmalar sürüyor.