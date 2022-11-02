Operasyonlarda 10 kişi gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.M., C.M., B.G., M.K.A., Ö.K., N.A., A.K., O.E. ile A.G. isimli tutuklanırken, M.E.C.’ye ise adli kontrol uygulandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 3 bin 261 adet uyuşturucu hap, 13 adet extacy, 31,78 gram metamfetamin, 25,68 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet puyp (aparat) ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 65 TL ele geçirildi.

Malatya’da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 9’u tutuklandı.

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