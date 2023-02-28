Malatya’da eşyalarını almak için 5 katlı Buhara Apartmanı’na giren Bedih Kış (29), meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kaldı. Yaklaşık 22 saat sonra Kış’ın cansız bedenine ulaşıldı. Karayoluyla Malatya’dan Bitlis’in Ahlat ilçesine getirilen Bedih Kış’ın cenazesi Ahlat’taki Abdurrahman Gazi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında aile mezarlığına defnedildi.

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