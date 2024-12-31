Malatya’da iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişiden 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kaza, gece yarısı Malatya-Ankara kara yolu Hava Lojmanları kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan B.Ç. idaresindeki 44 AEL 895 plakalı Opel marka otomobil ile M.A.G. yönetimindeki 34 HFJ 749 plakalı araç çarpıştı. Kazada araçlardan biri savrularak kaldırıma çıkarken B.D., B.Ç., K.D. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekibi sevk edildi. İlk müdahale sonrası kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 24 yaşındaki Kaan Dalgakıran kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.