Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

Polis Meslek Yüksek Okulu önünde meydana gelen ikinci kazada ise sürücünün kontrolünde çıkan çapa motoru devrildi. Kazada 2 kişi yaralanırken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Dolamantepe Mahallesi’nde N.Ç. idaresindeki 44 ADY 613 plaka motosiklet ile S.K. yönetimindeki 44 BF 240 plaka otomobilin çarpışması sonucu N.Ç. yaralandı.

Malatya’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

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