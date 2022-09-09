Malatya’da, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" çerçevesinde Elazığ Keban Sazan Üretim Tesislerinde üretilen 2 milyon adet yavru sazanın barajlara ve göletlere bırakılması çalışmaları başlatıldı.

Malatya’da, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" çerçevesinde Elazığ Keban Sazan Üretim Tesislerinde üretilen 2 milyon adet yavru sazanın barajlara ve göletlere bırakılması çalışmaları başlatıldı.

Malatya Battalgazi Kaldırım Göleti, Orduzu Göleti, Yaygın Göleti, Kuluncak Sofular Göleti, Bıcır Göleti, Hekimhan Karadere Göleti, Darende Ayvalı Göleti, Akçadağ Sultansuyu Baraj Gölü, Yeşilyurt Beylerderesi Göleti ve Doğanyol, Kale, Yazıhan, Arguvan ilçelerinde ise Karakaya Baraj Gölüne yavru sazan balıklarının bırakılması çalışmalarına start verildi. Yeşilyurt Beylerderesi Göletine yavru sazan balıklandırma çalışmasına, Tarım ve Orman Malatya İl Müdürü Tahir Macit, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Abdullah Çelik ve teknik personeller katıldı. Yeşilyurt Beylerderesi Göletindeki balıklandırma çalışmasında açıklama yapan TMüdür Tahir Macit, Malatya’da göletlere 2 milyon civarında yavru balık bırakılacağını vurguladı. Macit, "İlimizde barajlarda ve göletlerde balıklandırma çalışmalarımız başladı. Özellikle Malatya ve Elazığ bölgesi Türkiye’de iç sularda alabalık yetiştiriciliği, somon yetiştiriciliği konusunda önde gelen illerimizden, bu havza da üretim ve ihracat konusunda bayağı ileride durumda, yeni yatırımlar ile birlikte balık üretimimiz artmakta, Elazığ’da üretilen ve komşu illere dağıtılan yavru balıkların barajlara bırakılma çalışması devam ediyor. Bu çalışma özellikle göletleri ve barajlarda popülasyonu düşen balıkların popülasyonunu artırmak, doğal dengeyi sağlamak ve amatör balıkçılar içinde sportif faaliyet yapabilmeleri için balık sayısını artırma çalışmalarımız var. 2 milyon civarında ilimize yavru balık geliyor, bu balıkları da biz göletlerimize bırakıyoruz. Elazığ’daki çalışmalar hem bölgemiz hem de ülkemiz açısından önemli bir çalışma, bu çalışmanın devamını diliyorum. İlimize ve bölgemize hayırlı olsun. Barajlarımızın balık popülasyonunun hızla artmasını diliyorum. Ayrıca amatör avcıların, balıkçıların yasak dönemde avlanmaması ve av yasağı bittikten sonra da belgeli olan balıkçılarımızın bu bölgelerde avlanmaları için önemli bir çalışma’’ dedi.