Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetlerine ait uçaklar, Malatya’daki depremzedeleri Ankara’ya taşımaya devam ediyor. MSB’nin yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Malatya’da depremden kurtarılan vatandaşlarımızı Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla Ankara Etimesgut’taki 11’inci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığına tahliye etmeye aralıksız devam ediyoruz. Türkiye Tek Yürek” ifadeleri kullanıldı.

MSB Hava Kuvvetlerine ait uçaklar, Kahramanmaraş merkezli yaşanan yıkıcı depremler sonrasında enkaz altından sağ olarak çıkarılan depremzedeleri, Ankara’ya taşımaya devam ediyor.

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