Malatya’da 6 Şubat depremlerinden iş yerleri etkilenen 2 kuaför bir araya geldikleri bir başka depremzede kuaförün iş yerinde mesleklerini sürdürüyor.

Malatya’da, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaklaşık 15 bin esnaf etkilendi. Binlerce iş yerinin ya yıkıldığı yada ağır hasar aldığı kent merkezinde esnaf için geçici konteyner çarşılar oluşturulurken, konteyner için sıra bekleyen bazı esnaf ise bir araya geldikleri meslektaşlarının yanında faaliyetlerini sürdürmeyi tercih ediyor.

Kent merkezinde yıllardır kuaförlük yapan Murat Kahraman’ın iş yeri depremlerde ağır hasar alırken, diğer bir kuaför Ümit Koçer’in iş yeri ise yıkıldı. Konteyner çarşılarda hizmet vermek için başvuruda bulunan iki kuaför gelecek güzel haberi beklerken, depremlerde iş yerine az hasarlı raporu verilen meslektaşları Orhan Özgül’ün yanında hizmet vermeye başladı.

6 Şubat depremlerinde iş yerinin az hasar aldığını ve deprem sonrası faaliyetlerini sürdüklerini aktaran Orhan Özgül, "6 Şubat depremlerinde az hasar gören iş yerimizde çalışıyoruz. Bir arkadaşın iş yeri yıkıldı diğerinin ağır hasarlı o yüzden birlikte çalışıyoruz. Bu zorlu sürecinde üstesinde birlikte geleceğiz inşallah” dedi

Depremlerde iş yeri ağır hasar alan kuaför Murat Kahraman ise üç meslektaş bir araya gelerek çalışmalarını sürdüklerini kaydederek, “6 Şubat mağduruyum. Burada üç arkadaş çalışıyoruz. Çocuklarımızın ekmeğini buradan kazanıyoruz. İnşallah Malatya’mız kısa zamanda toparlar” ifadelerini kullandı.

Kent merkezi Saray Mahallesi’ndeki iş yeri depremlerde yıkılan Ümit Koçer de, "6 Şubat depremleri sonrası üç arkadaş bir araya gelerek iş yeri sağlam olan bir arkadaşımızı aradık ve buraya gelerek çalışmaya başladık. Şu an birlikte çalışıyoruz inşallah toparlanma sonrası kendi işimize bakacağız” diye konuştu