Malatya’nın Kale ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden Elazığ’da bazı vatandaşlar sokaklara döküldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.41’de merkez üssü Kale olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.24 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem Elazığ’da da hissedildi. Bazı vatandaşlar kendini sokağa attı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Malatya’daki depremin Elazığ’da hissedilmesinin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre, Malatya ili Kale ilçesinde 17.02.2025 tarihinde saat 18.41’de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İlimizde de hissedilen deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir” ifadelerini kullandı.