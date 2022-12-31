M.T. ile A.Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, savcılık kararıyla soruşturmaya gizlilik kararı getirildiği öğrenildi.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi’nde dün gece saatlerinde yaşanan silahlı kavgada aralarında husumet bulunan M.T.’nin silahında çıkan kurşunların hedefi olan Kemal Aksüt ile Ahmet Şentürk yaralanırken, 2 şahıs da kaldırıldıkları hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetmiş olay sonrası gözaltına alınan M.T. ile arkadaşı A.Ş. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

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