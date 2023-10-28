Malatya’nın Yazıhan ilçesinde çalılıklar arasına bırakılmış 6,5 aylık cenin bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 2’si tutuklandı.

İddiaya göre, Yazıhan ilçesinde meydana gelen olayda, bölgeye gelen bir kişi tarafından çalılıklar arasına cenin bırakıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan incelemede belirtilen noktada 6,5 aylık bir cenin buldu. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi’nde ikamet eden F.D. ile sevgilisi H.B.K.’yı gözaltına aldı. Zanlıların ön ifadesi sonrasında hastane çalışanları M.M., K.S.E. ile M.F.U. gözaltına alınırken, bulunan cenin ise Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Polis merkezinde işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan anne F.D., K.S.E. ile M.F.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.B.K. ile M.M. tutuklandı. Olayda daha sonra gözaltına alınan C.D.’nin ise yarın adliyeye sevk edileceği belirtildi.