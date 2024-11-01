Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü’ne bağlı Merkez İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’nde,Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı Faik Dinçer Erkan, bölgedeki muhtarlarla birlikte incelemelerde bulundu.MALATYA (İGFA) - Malatya'da Merkez İleri Biyolojik Arıtma Tesisi aktif olarak çalışıyor.

Tesisin faaliyetleri hakkında bilgi paylaşan Daire Başkanı Faik Dinçer Erkan, muhtarların ilgisine teşekkür etti. Alacakapı, Boran, Toygar, Hasırcılar ve Ağılyazı mahallelerinin muhtarları, arıtma tesisini gezerek çalışmalar hakkında bilgilendirildi. Muhtarlar, tesisin çevreye olan olumlu etkilerini vurgulayarak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen'e teşekkürlerini iletti.

Eylül 2024’te arıtma tesisini tamamen devreye aldıklarını ve aktif olarak çalıştığını ifade eden Tesis Daire Başkanı Erkan, “Bugün bölgedeki değerli muhtarlarımızla birlikte sahayı gezdik, arıtma tesisimizi inceledik. Daha önce yapmış olduğumuz gibi bir bilgilendirme yaptık. Bizlere vakit ayırdıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Tesisimizle ve personelimizle ilgili genel bir bilgilendirme yaptık. İnşallah daha güzel projelere imza atmayı planlıyoruz. Emeği geçen şube müdürümüz ve personel arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, emeklerine sağlık, Allah razı olsun.” dedi.