Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremin vurduğu Malatya kent merkezinde bulunan 4 katlı otel 10’dan fazla vatandaşa mezar oldu.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremin vurduğu Malatya kent merkezinde bulunan 4 katlı otel 10’dan fazla vatandaşa mezar oldu.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7,. büyüklüğündeki depremlerden en fazla etkilen illerin başında gelen Malatya’da kent merkezinde bulunan 4 katlı otel onlarca vatandaşa mezar oldu.

Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki ilk depremin ardından yıkılan binada ekipler tarafından yapılan arama kurtarma çalışmalarında onlarca kişi sağ kurtarılırken, 10’dan fazla vatandaşın cenazesi enkaz altından çıkarıldı.

Son olarak sabah saatlerinde bir vatandaşın daha enkaz altından sağ olarak çıkarıldığı otelin enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.