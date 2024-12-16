Malatya’da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu Turgut Temelli Caddesi’nde alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K. idaresindeki 44 AEK 356 plakalı otomobil, O.D.’nin kullandığı 44 AER 430 plakalı kamyon ve E.Z. yönetimindeki 45 AIT 569 plakalı araç çarpıştı. M.U. idaresindeki 23 LK 576 plakalı otomobil, Ö.E.’nin kullandığı 44 BU 008 plakalı araç, M.T. idaresindeki 02 AEE 634 plakalı otomobil ve M.S. yönetimindeki 44 NS 013 plakalı aracın da karıştığı kazada E.Z., İ.Ö., B.Ö., H İ.Ö., S.Y.Z. ve S.E.K.Z. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar kentteki çeşitli

hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.