Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Doğanşehir İlçesinde 2 şahsın kenevir ekimi ve uyuşturucu madde kullandığı bilgisi üzerine harekete geçen Malatya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler şüphelilere ait adreslerde arama yaptı. Yapılan aramalarda 781,52 gram kubar esrar, 22 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, zanlılar gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.