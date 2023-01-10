Malatya’da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 20 zanlı gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 16’sı tutuklandı.

Malatya’da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 20 zanlı gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 16’sı tutuklandı.

Malatya il Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Son bir hafta içerisinde kent merkezinde gerçekleştirilen operasyonlarda 3 bin 689 adet sentetik hap, 147 gram metamfetamin, 173 gram esrar, 2 adet tabanca ile çok sayıda fişek, 2 adet hassas terazi, 1 adet puyp aparatı ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 23 bin 240 lira ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 16’sı tutuklanırken 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.