Malatya’da Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarda inceleme yapılıp, yeni eğitim öğretim yılına hazır olup olmadığı kontrol edildi.

Malatya’da Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarda inceleme yapılıp, yeni eğitim öğretim yılına hazır olup olmadığı kontrol edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığından Kariyer Uzmanı Mehmet Demir ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, yurtları denetledi. Yurtlara yeni yerleşen öğrenci ve öğrenci velileri ile bir araya gelerek hasbihal eden Demir, bir eksikleri olup olmadığını sordu.

Malatya İnönü Üniversitesi kampüsünde hizmete açılan 2 bin 670 öğrenci kapasiteli İlhan Akıncı Öğrenci Yurdu’nda 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrenci barınmaya başlamasıyla büyük oranda yurt sorunu giderilen Malatya’da, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı öğrenci yurdu kapasitesi son 20 yılda 4 kat arttı. 2002 yılında Malatya’da 2 bin 838 olan öğrenci kapasitesi, yeni açılan yurtlarla birlikte 11 bin 406’ya çıkmış oldu. Bu rakam ile Malatya’da Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı öğrenci yurdu kapasitesi son 20 yılda 4 kat arttı.

GSB Yurtları’na başvuran öğrencilerin tamamı yerleşti

Malatya’da Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarda yerleştirme oranının 1. fazda yüzde 100 olduğu belirtildi. GSB Yurtları’na başvuran öğrencilerin tamamı yerleşti. Malatya’da 7 yurdun, 11 bin 406 kapasite ile öğrencilerin hizmetinde olduğu kaydedildi.