Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen 11 il den biri olan Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma işlemleri sürerken, yıkım sahalarında enkaz ayrıştırma çalışmaları yasaklandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen 11 il den biri olan Malatya’da ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma işlemleri sürüyor.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından ihale edilen firmalar tarafından gerçekleştirilen yıkım işlemlerinde yüklenici firmaların ihale şartnamelerine uymadığının tespit edildiği kentte yıkımlar için yeni kararlar alındı.

Vali Hulusi Şahin başkanlığında Afet Koordinasyon Merkezi’nde yapılan toplantı sonrası alınan kararlara ilişkin yapılan yazılı açıklamada yıkım sahasında enkaz ayrıştırma işlemlerinin yapılamayacağı belirtilerek işlemlerden kamusal alanlar ile vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için yüklenici firmaların gerekli tedbirleri alması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada ihale şartnamesinde belirtilen hususlara uymayan firmalara cezai işlem uygulanacağı vurgulandı.