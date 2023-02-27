Malatya’da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde arama kurtarma çalışmaları 9’uncu saatte de sürüyor. Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi’nde depremde yıkılan 7 katlı Çeçen Apartmanı’nın altından gelen ısının petek ısısı olduğu belirlendi. Enkaz altında kalan olmadığı bildirilen binada çalışmalar sonlandırıldı.

Malatya’da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde arama kurtarma çalışmaları 9’uncu saatte de sürüyor. Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi’nde depremde yıkılan 7 katlı Çeçen Apartmanı’nın altından gelen ısının petek ısısı olduğu belirlendi. Enkaz altında kalan olmadığı bildirilen binada çalışmalar sonlandırıldı.

Bugün saat 12.04’te Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ ve çevredeki diğer illerde de hissedildi. Saha tarama çalışmaları sonucunda iki binada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyuran AFAD, Malatya’da meydana gelen depremde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 110 kişinin yaralandığını, 29 binanın yıkıldığını, 32 vatandaşın da yaralı olarak kurtarıldığını bildirdi.

Arama kurtarma çalışmalarının 9’uncu saatinde sevindiren haber bölgede bulunan bir yetkiliden geldi. Alınan bilgiye göre Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi’nde depremde yıkılan 7 katlı Çeçen Apartmanı’nın altından gelen ısının petek ısısı olduğu belirlendi. Çalışmaların sonlandırıldığı enkaz alanından ayrılan ekipler, hemen üst sokağında bulunan 5 katlı Buhara Apartmanı’na geçerek, buradaki arama kurtarma çalışmalarına dahil oldu.

Öte yandan, bölgeye gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, enkazda arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip ederek bilgi aldı.