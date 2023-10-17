Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından deprem bölgesi Malatya’da gerçekleştirilen toplantı ile yerinde dönüşüm konusunda vatandaşlara detaylı bilgiler sunuldu.

Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı yetkililerinin katılımıyla deprem bölgesi Malatya’da ‘Yerinde Dönüşüm’ projesinin detayları hakkında bilgiler verildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı görevinden Kahramanmaraş Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü olarak atanan Ahmet Şahin, yerinde dönüşümün şehirlerin sosyal, kültürel ve demografik yapısı için önemli olduğunu kaydetti.

Yerinde dönüşüm projesinin bazı vatandaşlar tarafından anlaşıldığını ancak bazı vatandaşlar tarafından ise tam anlaşılamadığını ifade eden Şahin, “750 bin hibe + 750 bin kredi oldu. Bunun avantaja çevrilmesini bekliyoruz. Başvuru yaptıktan sonra kullanılacak proje belirlenecek. Tip proje kullanmak istemeyenler, tarzına göre mimari seçebilir. Tip proje beğenilmez ise proje çizilebilir. İster 95 ister 150 metrekare yaptırsın vatandaşa 750 bin hibe, 750 bin kredi verilecek. Müteahhit anlaşması sağlanırsa zemin etüdü ile gerekli çalışmaları yapacaklar. Tetkikler yapıldıktan sonra proje ile il müdürlüklerimize başvuracaklar. Kayıtlı ve sağlam binalar yapmak istiyoruz. Tip projelerde vatandaşının ihtiyaçlarını karşılayacak iyi projeler. Minimum ihtiyaçları karşılayacak bir proje. Bu noktada il müdürlükleri olarak vatandaşın yanında olmaya gayret ediyoruz. Ruhsat alındıktan sonra inşaata başlanacak. İlk etapta 150 bin lirayı veriyoruz. 40 bin liralık proje ve zemin etüdü için para veriyoruz. İnşaat başladı temel konuldu, su basması çıkıldı 450 bin lira daha verdik. Duvar örüldü 450 bin lira daha verilecek. 1 milyon 540 bin lira verilecek. Muhtarlarımızdan köylülerimize önayak olmalarını bekliyoruz” diye konuştu.

Salondaki katılımcıların sorularını da yanıtlayan Şahin, deprem yönetmenliğine uygun konutlar yapacaklarını da ifade ederek, “Burada istediğimiz, sizler kendi dinamiklerimiz ile hayata geçirin. Model olarak belirli sayıda yapacağız. Geriye kalana modelimizi vereceğiz. Hafif çelik oldukça sağlıklı ve güvenilir yapılardır. İmalatı hızlı bir çözüm ve hazır projelerimiz de var. Toplu yeri hazır olan ve yerinde dönüşüme başvurup, hak sahipliği olan varsa il müdürlüğüne gidilip görüşülsün. Bakanlığa iletilecek ve hızlı bir şekilde müteahhit bulunup gönderilecek” dedi.

10 ve daha yüksek katlı binaların durumu ile ilgili de konuşan Şahin, “Orta hasarla ilgili kaos oluşmuş. Orta hasarla ilgili yapılacak işler belli. Orta hasarlılarda performans analizi yapılacak, belediyelere başvurulacak. Bir yıl içinde yapılmaz ise otomatik olarak ağır hasara döner. Performans analizi ile binanın güçlendirilecek tarafı yok (sağlam) denilirse AFAD’a başvurulacak. Güçlendirme gerekiyor ise belediyeye gidilecek. Yüksek katlı binalar için belediyelerde karar aldı. Yıkılan yerde Malatya’da 180 metrekarenin altında ev görmedim. Taban alanında genişleyelim. 4 daire varken 8 daire sığdırmaya çalışalım. Mimarlar bu yeteneklere sahipler. Belediyelerde de çalışma var” ifadelerine yer verdi.

TOKİ’nin Malatya’da rezerv alalarında çalışmaları sürdürdüğünü de ifade eden Şahin, “Vatandaş, gelsin TOKİ yapsın diyor. Malatyalı müteahhitler proje çizip yapabilir. Rezerv ilanları yapıyoruz. İştiraklerimizle yapıyoruz. Biz bütün gücümüzle girdik, siz de bir omuz atın diyoruz. Sizin için söylüyoruz" diye konuştu.

Bakanlık yetkileri de hibe ve kredi desteğinin zemin artı 4 kata verileceğini kaydetti.