Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, deprem sonrası kentte yürütülen inşaat ve altyapı çalışmalarında ciddi yeraltı suyu sorunlarıyla karşılaşıldığını belirtti. Özellikle Akpınar Çarşısı ve eski Şire Pazarı bölgesinde yoğun yeraltı suyu çıkışı tespit edildiğini açıklayan Er, bu suların tahliye edilmesi için 6 kilometrelik yeni bir yağmur suyu hattı inşa edildiğini duyurdu.

6 Şubat depremi sonrası Malatya’da yürütülen imar çalışmalarında, çevreyolunun kenarında bulunan Akpınar Çarşısı ve eski Şire Pazarı bölgesinde yoğun yeraltı suları tespit edildiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, şehrin altyapısının bu ani su çıkışlarına uygun olmadığını ifade etti. Er, mevcut yağmur suyu kanallarının yetersiz kalması nedeniyle, yeraltı sularını tahliye edebilmek için ek çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Başkan Er, Cengiz Topel Caddesi, Hasanbey Caddesi ve Fuzuli Caddesi güzergahında yeni tahliye hatları inşa edildiğini ve bu suların Çarmuzu Deresine yönlendirilerek kontrollü bir şekilde tahliye edileceğini belirtti.

Tahliye hattı 12 kilometreye ulaşıyor

Başlangıçta 6 kilometre olarak planlanan yağmur suyu ve yeraltı suyu tahliye hattının, artan su miktarı nedeniyle 12 kilometreye çıkarıldığı bilgisini paylaşan Er, çalışmaların TOKİ müteahhitleri ve Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) iş birliğiyle yürütüldüğünü ifade etti.

Başkan Er, özellikle Saray Mahallesi, Cirikpınar ve Akpınar bölgelerinde çok fazla yeraltı suyu çıkışı olduğunu belirterek, "Bu suyu sadece tahliye etmekle kalmayacağız, aynı zamanda sulama suyu olarak değerlendireceğiz" dedi.

"İnşaat alanlarının güvenliği için kritik bir proje"

Deprem sonrası hız kazanan konut inşaatlarının güvenliği açısından yeraltı suyunun kontrol altına alınmasının kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Başkan Er, "İlk etapta ihale edilen konutlarımız Akpınar bölgesinde yükseliyor ve bu bölgedeki konutları 2025’in ilk çeyreğinde teslim etmeyi planlıyoruz. Ancak, temel kazılarında çıkan yeraltı sularının inşaat güvenliği açısından büyük risk oluşturduğunu gördük. Bu nedenle altyapıyı güçlendirmek için ilave kanallar inşa ediyoruz" şeklinde konuştu.

Malatya’da ilk kez bu çapta bir yeraltı suyu yönetimi projesinin hayata geçirildiğini belirten Er, tahliye hatlarının tamamlanmasıyla Malatya’nın hem yeni inşaat alanlarının güvenli hale getirileceğini hem de suyun boşa gitmeyerek tarımsal sulamada kullanılacağını sözlerine ekledi.