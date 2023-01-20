Malatya’da yapımı devam eden Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) ve Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) yeni binaları bu yıl hizmete açılacak. Yeni merkezlerin hizmete sunulmasıyla sporculara yatılı hizmet verilip, merkezlerde görevli masör, fizyoterapist, psikolog, diyetisyen ve antrenörler ile birlikte sporcular adım adım takip edilecek.

Malatya’da yapımı devam eden Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) ve Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) yeni binaları bu yıl hizmete açılacak. Yeni merkezlerin hizmete sunulmasıyla sporculara yatılı hizmet verilip, merkezlerde görevli masör, fizyoterapist, psikolog, diyetisyen ve antrenörler ile birlikte sporcular adım adım takip edilecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, gündüzlü hizmet sunulan Sporcu Eğitim Merkezi ve Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi Güreş branşı sporcularını ziyaret etti. Ziyarette tatlı ikramında bulunan Kayhan, antrenörlerden sporcuların durumu ile ilgili bilgi alarak “Sporcularımızı adım adım takip ediyoruz” dedi.

Ziyarette yeni bir projeyi de açıklayan Kayhan, “Aldığımız kararlar neticesinde bu merkezlere en iyi sporcuların girmesini sağlamak için tespit ettiğimiz pilot okullarda yetenek taraması yapıp seçilen çocuklarımızı antrenmanlara alacağız, Bakanlığımızın her yıl uyguladığı yetenek taramasından farklı olarak bizler aktif olan branşlarımıza yönelik parkurlarla, uzman antrenörlerimiz eşliğinde çalışmalar yapacağız. Bu çalışmaları her yıl uygulayarak sürdürülebilir güçlü bir altyapı oluşturacağız” ifadelerini kullandı.

Şu anda gündüzlü statüde devam eden çalışmaların yakın zamanda Orduzu Pınarbaşı mevkiinde SEM ve TOHM binalarının bitmesiyle birlikte yatılı statüye geçerek devam edeceğini vurgulayan Kayhan, “Yatılı statünün en büyük avantajı sporcuların 24 saat gözetimimiz altında olmasıdır. Bu merkezlerde görevli masör, fizyoterapist, psikolog, diyetisyen ve antrenörlerimiz ile birlikte sporcuları adım adım takip ederek başarıya ulaşacağız. Bu vesileyle Orduzu Pınarbaşı mevkiinde yapımı devam eden Sporcu Eğitim Merkezi ve Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi için emeği geçenlere teşekkür ederim"dedi.