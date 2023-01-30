Malatya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekipleri Yeşilyurt ilçesinde bulunan bir yediemin otoparklarında çok sayıda araçtan parça çalınması üzere çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda parçaları çaldıkları tespit edilen 5 zanlı yakalanarak gözaltın alındı.

Malatya’da jandarma tarafından yediemin otoparklarındaki araçların parçalarını çalan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından 4 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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