Yaz ayı ile birlikte çocukların farklı sportif faaliyetlere katılması adına Malatya’da birçok kurs açılıyor. Son olarak açılacak olan futbol okulu ile de depremzede çocukların yaşadığı deprem psikolojisini futbol oynayarak atlatacak.

Deprem bölgesi olan Malatya’da 4-15 yaş grubu çocuklara eğitim verecek olan Malatya Altayspor Kulübü Yaz Futbol Okulu kapılarını açıyor. Antrenör Burak Dönmez, her yaz döneminde yaklaşık 100 sporcuya eğitim vererek, Malatya futboluna kazandırdıklarını söylerken yaş kategorisini ise en alt seviye olan 4-6 yaşına indirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Dönmez, 2016 yılında spor okulu açma düşüncesi içerisinde olduklarını anımsatarak, “Türkiye genelinde araştırma yaptığımızda gençlere önem veren takımlardan biri olarak Altayspor kulübü ile görüşme yaptık. Bu görüşme sonucunda Altayspor Malatya il temsilciliğini aldık. 2016’dan beri her yıl 100 öğrenciye eğitim vermekteyiz. Burada yetiştirdiğimiz öğrencileri Malatya’daki birçok futbol kulübüne kazandırıyoruz ve il dışındaki seçmelere öğrencilerimizi yönlendiriyoruz. Biz önce öğrencilerimize futbolun ne olduğunu, profesyonel bir şekilde nasıl sporcu olacaklarını, kendilerini nasıl geliştireceklerini ilk başta öğretiyoruz. Velilerimizle birlikte koordineli bir şekilde ilerliyoruz. Yaz ayında 3 ay boyunca futbol eğitimi veriyoruz. Ondan sonra Malatya’da birçok altyapısı sağlam kulüplerle görüşüp buradaki öğrencileri orda değerlendiriyoruz. Kontenjanlarımız 4-15 yaş arası öğrencileri kapsıyor. Fatih Terim’in sözü var, Türkiye’de sporcu 10 yaşından itibaren futbolla tanışıyor. Bizim burada öğrencilerimizin yaş kategorisi en alt seviyeye yani 4-5-6 yaşlara yayıp orda futbolcuları geliştirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.