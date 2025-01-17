Malatya’nın Darende ilçesinde akrabası yaşlı kadını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Olay, sabah saatlerinde Darende ilçesine bağlı Irmaklı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul’dan ailevi işleri için yakını Emine Gürbüz’ün (83) ikametine gelen B.K., (36) henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yaşlı kadını bıçakla yaraladı. Durumun fark edilmesinin ardından olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrollerde Emine Gürbüz’ün hayatını kaybettiği belirlendi. B.K. gözaltına alınırken, yaşlı kadının cenazesi kaldırıldığı Adli Tıp Kurumu’ndan yakınları tarafından alınarak defin edilmek üzere Darende ilçesine götürüldü.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından B.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.