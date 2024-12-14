Suriye’deki iç savaştan kaçarak 2016 yılında Türkiye’ye sığınan Omar Elmalı ile akrabaları Esad rejiminin devrilmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirterek şartların olgunlaşmasıyla ülkelerine dönebileceklerini söyledi.

Suriye’de 61 yıllık Esad rejiminin devrilmesinin ardından Malatya’da ikamet eden Suriyeliler ülkelerine geri dönmek için gün sayıyor. 2016 yılında ailesi ve yakınları ile birlikte Malatya’ya gelerek burada bir düzen kuran üç çocuk babası Omar Elmalı, bombardımanda evlerinin isabet alarak kullanılmaz hale geldiğini ilerleyen günlerde şartların oluşmasıyla birlikte Suriye’ye dönüş yapmayı planladıklarını ifade etti.

Malatya’da dünyaya gelen oğluna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini verdiğini belirten Omar Elmalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye’yi çok sevdiklerini de belirtti. Ahmed El Huseyn ile Agit El Mutlak ise Esad rejiminin devrilmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ederek, ilerleyen zamanlarda Suriye’ye dönmeyi düşündüklerini söyledi.