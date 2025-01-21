Malatya’da polis tarafından yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen zanlılara yönelik düzenlenen operasyonda 10 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 7 zanlı gözaltına alındı.

Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, silah ticareti ve temini yapan 7 hedef şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak 4 ikamet ve 4 işyerine yapılan operasyonlarda, 10 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.