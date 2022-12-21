Malatya’nın Darende ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası göçen yol tehlike saçarken, vatandaşlar yolun onarılması için yetkililerden yardım istedi.

Malatya’nın Darende ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası göçen yol tehlike saçarken, vatandaşlar yolun onarılması için yetkililerden yardım istedi.

Darende ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrasında Şeyhli Mahalle’sinde geçen yolun bir bölümü göçerken, tehlike saçan yolun kullanılamadığını ileri süren mahalle muhtarı Duran Ortakaya duruma tepki göstererek yetkilerden yardım istedi.

Gece saatlerinde yaşanan göçük sonrası polis ekiplerinin bölgeye gelerek yolun göçük yaşanan bölümüne güvenlik amaçlı şerit çektiğini aktaran Muhtar Ortakaya,” Burası mahallemizin tek yolu başka bir yolumuz yok. Benim başkanımdan ricam buraya beton duvar ve yolun üstündeki kayalıkların bir bölümü temizlenmesi. Buradan ben servis çekiyorum mahalleli gelip geçiyor kimseye bir şey olmadan Allah rızası için bu yol yapılsın. Kimsenin üzülmesini zor durumda kalmasını istemiyorum, sadece yetkililerden bir çözüm bekliyorum. Muhtar olarak yazmadık görüşmedik makam bırakmadım. Biz istiyoruz ki başkanımız bizim sesimizi duysun “ dedi.

Mahalle sakini Mevlüt Özkan ise, tehlike saçan yolun biran evvel onarılmasını beklediklerini kaydederek, “Burası uçurumu ve altından nehir geçiyor. İlçemizin en zorlu ve tehlikeli yollarından birisi bizim mahalle yolumuz. Bu göçük olduğunda bir araba veya ağır vasıta olsaydı ne araçtan nede içindekilerden eser kalırdı. Allah korusun birilerine bir şey olmadan bu yolun yapılmasını yetkililerimizden bekliyoruz” diye konuştu.