Malatya’nın Arapgir ilçesinde koruma altındaki yaban keçisini avlayan kişiye 661 bin 883 bin TL para cezası uygulandı.

Olay, Arapgir ilçesinin Sinikli Mahallesi Geyik Taşı mevkiinde meydana geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, bölgede yaptıkları devriye sırasında, koruma altındaki bir yaban keçisini kaçak olarak avlayan iki kişiyi suçüstü yakaladı.

Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından, avcılardan birine 661 bin 883 bin TL ceza kesildi. Olay yerinde bulunan 1 adet bıçak ise muhafaza altına alınırken avlanan yaban keçisi Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.