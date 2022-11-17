Malatya Büyükşehir Belediyesi ve İnönü Üniversitesi tarafından ‘Vizyon Buluşması’ adı altında bir gezi programı gerçekleştirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve İnönü Üniversitesi tarafından ‘Vizyon Buluşması’ adı altında bir gezi programı gerçekleştirildi.

İnönü Üniversitesi Genel Sekreteri Mustafa Gezer, Genel Sekreter Yardımcıları Ömer Çelik ve Yaşar Kalkan, dekan ve dekan yardımcıları, enstitü, fakülte ve yüksekokul sekreterleri, idareciler ve akademisyenler ile diğer şube müdürleri Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yatırım ve hizmetleri gezerek çalışmalar hakkında ilgilerden bilgiler aldı. İnönü Üniversitesi Heyeti ilk olarak Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak hizmete sunulan Yeni Fuar ve Kongre Merkezini ziyaret ettiler. Heyet daha sonra sırasıyla Beydağı Tabiat Parkı, Vahap Küçük Hayır Çarşısı, Kent Müzesi, Ekmek ve Yemek Fabrikası, Taşhoran Kültür Sanat Merkezi, Fotoğraf Makinesi Müzesi, Yeni İtfaiye Binası, Dünya Kayısı Ticaret Merkezi ve lisanslı depoyu gezdi. Vizyon Buluşması çerçevesinde düzenlenen gezinin ardından Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda bir araya gelen İnönü Üniversitesi heyeti, yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, Gürkan’a ve ekibine teşekkür ettiklerini söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da yaptığı konuşmada, üniversitelerin bir ilin lokomotifi olması gerektiğini belirterek, İnönü Üniversitesinin köklü bir üniversite olduğunu ve kendi yetiştirdiği akademisyenler ile Turgut Özal Ve Adıyaman Üniversiteleri olmak üzere iki üniversitenin oluşumuna katkı sağladığını kaydetti. Üniversitelerin genel anlamda paydaşlarla çalışmalarını çok önemsediğimi ifade eden Gürkan, “Üniversitelerimizin yerel anlamda paydaşları belediyelerdir, STK’lardır, meslek kuruluşlarıdır, kamu kuruluşlarıdır, varsa kanaat önderleri ve yerel önderlerdir. Biz İnönü Üniversitemizle yaptığımız ortak projelerde güzel çalışma örnekleri sergiledik. Arslantepe’nin kültürel miras listesine girmesi ve UNESCO tarafından tescil edilmesi noktasında çalışmalarımız oldu. Malatya’daki kültür ve turizmin daha gelişmesi için kültür rotalarının oluşturulması noktasında ve teknolojik gelişmelerde şehrin ve şehrin yerel birimleriyle bilimsel anlamda üniversite ile eş güdümün ve paralel çalışmanın şehre kazandırılmasıyla ilgili çalıştık. Sanayi ile üniversitenin ortak çalışmasında sonucun değerlendirilmesi noktasında üniversitemiz hakikaten Malatya’mızda lokomotif görevi görmektedir. Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Araştırma Hastanesi bugün Türkiye’de değil, Avrupa’da değil, dünyada sayılı merkezlerden bir tanesidir.

Bizler Büyükşehir Belediyesi olarak hakikaten adı büyük kendisi küçük bir yaklaşım içerisinde olmayı hiç düşünmedik. Ayrıca tarihin bize olan sorumluluğu ve yüklemiş olduğu yükümlülüğün bilinciyle bu göreve talip olduk. Görevimiz ağırdır, meşakkatlidir. Giydiğimiz hırka ateşten gömlek hüviyetindedir. Malatya’yı biz tarif ederken insanlık medeniyetinin başladığı, Anadolu’yu Anayurt yapan destan şehri diye tarif ediyoruz. Bütün medeniyetlerin inkişaf ettiği, ilk yerleşik hayatın, ilk devletin, ilk bürokrasi hayatının bulunduğu şehrin şehr’ül eminiyiz. 1071’den 400 yıl önce Anadolu’nun fetih süreci Malatya’da kahramanlar destan yazarak başlatmışlardır. Anadolu’yu irşad noktasında Mevlanalar, Sadrettin Koneviler, İbn-ül Arabiler de ilim irfan destanları yazmışlar. Dolayısıyla biz destan şehrinde yaşayan şehr-ül emin olarak üzerimize düşen vebali sorumluluklarımız var. Bu vebali sorumluluğumuzun üstesinden geldiğimiz zaman vecahate yani şerefe talip oluruz. Aksi takdirde geçmişin bize yüklemiş olduğu vebali sorumluluğun altında ezilir, yok olur onunda bedelini hem dünyada hem de ahirette ödeme durumuyla karşı karşıya kalırız. Bizlerde 2019 yılında göreve geldikten sonra üniversitemiz ile yapmış olduğumuz ortak çalışma içerisinde Malatya ile ilgili önemli projeler gerçekleştirdik.

Malatya ulaşımını rahatlatmak ve trafik sıkışıklığını azaltmak için Anayurt, Danişmend Gazi, Alper Tunga bulvarlarını açtık. Şimdide Kuzey ve Güney Kuşak yolunu yapıyoruz. Dolayısıyla bir taraftan yoğun bir çalışma yürütürken bir taraftan da tarihimizin ayağa kalkması için çalışıyoruz. Tarihe sahip çıktığımız gibi yeşile de sahip çıkıyoruz. Türkiye’de Cumhuriyet tarihinde en fazla yol yapan belediye hüviyeti de bize aittir. Niyet halisane olursa akıbet de hayır olur. Bu konuda bizleri yalnız bırakmayan İnönü Üniversitemizin çok değerli yöneticilerine, idarecilerine, akademisyenlerine ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İnönü Üniversitesi Genel Sekreteri Mustafa Gezer de konuşmasında, “Büyükşehir Belediyemizin çok güzel hizmetleri var. Hem sosyal hem de fiziksel mekanlardan büyük bütçeli yatırımlar yapılıyor. Yatırımları görmekten ve duymaktan üniversitemiz adına ve kendi adıma çok gururlanıyoruz. Başkanımızı tebrik ediyorum ve hizmetlerinin artarak devam etmesini diliyorum. Ayrıca üniversitemize verdikleri katkılardan dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.