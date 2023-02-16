Malatya’da bazı ev sahipleri, depremden hasar gören binalardaki eşyalarını vinç yardımı ile taşımaya çalışıyor.

Malatya’da bazı ev sahipleri, depremden hasar gören binalardaki eşyalarını vinç yardımı ile taşımaya çalışıyor.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Malatya’da çok sayıda bina yıkılırken, çok sayıda bina da hasar gördü. Hasar gören binalar boşaltılırken, vatandaşlar da eşyalarını taşımaya başladı. Para karşılığı hasarlı binalara giren nakliyeciler, vinç yardımıyla dairedeki eşyaları aşağıya indirdi. Hasarlı binalara giren vatandaşların o anları ise kameraya yansıdı.

Hasarlı binadan eşyalarını çıkartan Ufuk Yerli, “Malatyalıyım, gördüğünüz gibi eşyalar ortada. Arkadaşımızın evini boşaltıyoruz. Onun evi de bayağı bir hasar gördü. Bina orta hasarlı çıktı ama yine de güvenli olmadığı için bizler boşalttık. Her ihtimale karşı oraya gidip oturmaktansa boşaltmak en mantıklısıydı ” dedi.

Nakliyeci Mehmet Nur ise , “Ne bizim ne de onların can güvencesi yok. Biz de hasarlı binalardan eşyaları çıkarıyoruz. Bütün vatandaşlar çaresiz ve son mallarını ve eşyalarını kurtarmaya çalışıyor” diye konuştu.