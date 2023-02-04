Malatya’da sabah saatlerinde etkili olan ve aralıksız yağan kar yağışıyla kent beyaza bürünürken, tatilin son günlerini fırsat bilen çocuklar ise yağan karın keyfini doyasıya yaşadı.

Malatya’da sabah saatlerinde etkili olan ve aralıksız yağan kar yağışıyla kent beyaza bürünürken, tatilin son günlerini fırsat bilen çocuklar ise yağan karın keyfini doyasıya yaşadı.

Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı Malatya’da da etkisini sürdürüyor. Kentte sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı şehri beyaza bürürken vatandaşları da sevindirdi. Karın yağmasıyla birlikte yarı yıl tatilin son günlerini fırsat bilen çocuklar kartopu oynayıp karın keyfini çıkarırken, bazı vatandaşlar ise fotoğraf çekinerek karın tadını çıkardı.

Bu yıl kar yağışının geciktiğini belirten vatandaşlar ise karın bereket olduğunu ve yağışların özellikle çiftçiler için sevindirici olduğunu söyledi. Yağışın devam etmesini isteyen vatandaşlar, kuraklık karşısında yağışların herkesi mutlu ettiğini söyledi.