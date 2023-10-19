6 Şubat 2023 tarihinde büyük yıkımlara yol açan deprem felaketleri sonrasında, İnönü Üniversitesi sağlık çalışanlarının barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla, hurda vagonlardan yaşam alanlarına dönüştürülüp yapımı tamamlanan, İnönü Üniversitesi Ekolojik yerleşkesi Hakan Kozan Vagon evleri, Vali Ersin Yazıcı’nın katılımıyla hizmete açıldı.

Açılış törenine; Büyükşehir Belediye Başkan V. Mehmet Çolak, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, TCDD Genel Müdür Yardımcısı Şinasi Kazancıoğlu, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ercan Altın, STK temsilcileri ve sağlık çalışanları katıldı.

“Vefat Eden Arçelik Genel Müdür Yardımcısı Hakan Kozan İsmi Hep Anılacak”

Hakan Kozan Vagon evleri açılış kurdelesi kesiminden sonra İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremleri sonrası İlimizin, en çok etkilenen 4 İl arasında olduğunu, Vagon evler projesine ismi verilen Arçelik Genel Müdür Yardımcısı Hakan Kozan’ın 27 Ağustos akşamı hayatını kaybettiğini, projede büyük katkıları olduğunu ve isminin özelikle bu projeyle hep anılacağını belirtti.

“Türk Milleti Zor Zamanlarda Kendisine Destek Olan Hiç Kimseyi Unutmaz”

Vali Yazıcı, açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Deprem sonrası hayata geçirilen çok özel bir projeye tanıklık etmek üzere bir aradayız. Öncelikle bu projeyi hayal eden ve hayata geçiren herkese teşekkür ederim. 1999 yılında iki büyük deprem yaşamış ve yakınlarını kaybetmiş bir Düzceli olarak, Arçelik grubuna şunları söylemek isterim. Yıllarca unutulmayacak özel ve bir o kadar da güzel proje gerçekleştirdiniz. Türk milleti zor zamanlarda kendisine destek olan hiç kimseyi unutmaz. Arçelik grubu tarafından oluşturulan bu özel mekanda kalacak hocalarımız, deprem korkusu yaşamadan insanlarımıza en üst düzeyde sağlık hizmetini sunmasını temin etmiş oluyorsunuz. Başta hocalarımız olmak üzere, tüm sağlık ekibi huzur içerisinde rahat bir şekilde yaşamlarına devam edip, bu rahatlık içerisinde insanlara sağlık hizmeti sunmaya devam edecekler. Projede emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmalarının ardından günün anlam ve önemine binaen hatıra fotoğrafı çekildikten sonra, vagon evleri gezilerek açılış töreni sona erdi.