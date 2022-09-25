Malatya polisinin sokak çalışmasında, 13 bin 986 adet yeşil reçeteye tabi hap ile 120 gram kokain maddesi ele geçirildi. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 5 şahıs tutuklandı.

Malatya polisinin sokak çalışmasında, 13 bin 986 adet yeşil reçeteye tabi hap ile 120 gram kokain maddesi ele geçirildi. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 5 şahıs tutuklandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte yapılan sokak çalışmalarında, 13 bin 986 adet yeşil reçeteye tabi hap ile 120 gram kokain maddesi ele geçirildi.

Konu ile alakalı olarak gözaltına alınan D.T., U.C.A., D.Y., G.L. ve B.Ç. isimli 5 kişi sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.