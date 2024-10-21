Malatya’da, torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda sentetik ecza ile ecstasy hap ele geçirildi. Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

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Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 2 aylık fiziki takibin ardından Çilesiz, Turgut Özal, Yarımcahan ve Tecde mahallelerinde 3 araç, 4 ikamet ve 3 şahıs üzerinde gerçekleştirilen aramalarda 24 bin 229 adet sentetik ecza, bin 79 adet ecstasy hap, 32 gram metamfetamin, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan B.D., Y.İ. ve M.K. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: iha