İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, 2022 yılında Türkiye’de meydana gelen trafik kazalarının istatistiklerini açıkladı. Açıklama da bir yılda bin 616 kazanın meydana geldiği Malatya’da bu kazalara bağlı 36 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, 2022 yılında Türkiye’de meydana gelen trafik kazalarının istatistiklerini açıkladı. Açıklama da bir yılda bin 616 kazanın meydana geldiği Malatya’da bu kazalara bağlı 36 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, 2022 yılında Türkiye’de meydana gelen trafik kazalarının istatistiklerini açıkladı.

Açıklamada 2022 yılında bin 616 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana geldiği Malatya’da bu kazalara bağlı 2 bin 603 kişinin yaralandığı 36 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada kent genelinde meydana gelen maddi hasarlı kaza sayısının ise bin 376 olarak kayıtlara geçtiği kaydedildi.