Malatya’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Malatya-Sivas karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K. idaresindeki 44 LA 019 plakalı araç ile Y.Ö. yönetimindeki 44 HD 055 plakalı araç çarpıştı. Kazada, A.K., Y.Ö., Ç.B.K. ile M.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.