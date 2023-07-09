Malatya’da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde tahribat oluşan cadde ve sokaklarda trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla başlatılan trafik denetimleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, kent genelindeki işlek cadde ve sokakların yanı sıra depremlerde tahribat oluşan bölgelerde trafik güvenliğinin sağlanması, meydana gelebilecek kazaların önüne geçilebilmesi için başlatılan trafik denetimleri aralıksız sürdürülüyor. Yapılan denetimlerde sürücülere uyarılarda bulunulurken, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulanıyor.