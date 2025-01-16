Malatya’da ’torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.

Malatya’da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 ikamet, 4 iş yeri ile 2 araçta arama yapılırken, bin 316 adet sentetik ecza hap, 16,06 gram metamfetamin, 15,28 gram sentetik kannabinoid, 2,26 gram esrar maddeleri ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 zanlı ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.